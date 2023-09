Halle (Saale) - Einmal pro Monat kommt der Stadtrat in Halle zusammen. In der September-Sitzung stehen unter anderem ein Baubeschluss für die Eissporthalle, die Friedhofssatzung sowie das Aufstellen eines neuen Flut-Kunstwerks auf der Tagesordnung.

14 Uhr: Die Sitzung wird eröffnet

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) eröffnet die Stadtratssitzung. Zuerst gedenken die Stadträte und Verwaltung mit einer Schweigeminute den Opfern des Halle-Anschlags. Am 9. Oktober 2019 hatte ein Attentäter zwei Menschen in Halle ermordet.

14.05 Uhr: Neuer SPD-Stadtrat wird verpflichtet

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) verpflichtet das SPD-Mitglied Torsten Schiedung als Stadtrat. Der 59-Jährige rückt für den zurückgetretenen Johannes Krause nach. Schiedung war bereits von 2018 bis 2019 als Stadtrat sowie in dieser und der vergangenen Wahlperiode als berufener Bürger für die SPD im Einsatz. Schiedung möchte ein Ansprechpartner für die Bürger sein. „Gerade die südlichen Stadtteile sind im Stadtrat deutlich unterrepräsentiert“, sagte er. Der Hallenser habe 27 Jahre in Ammendorf gewohnt und sei nun wieder in den Süden gezogen. „Deshalb kenne ich die Probleme und Sorgen auch am Rande der Stadt“, sagte Schiedung. Seine thematischen Schwerpunkte seien Sport, Soziales und Digitalisierung. Er soll den Sport- und Vergabeausschuss besetzen.

Torsten Schiedung (SPD, links) rückt für den zurückgetretenen Johannes Krause im Stadtrat Halle nach. Der Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf gratuliert ihm. Foto: (Tanja Goldbecher)

14.24 Uhr: Schrankenanlage in der Dieselstraße ist immer noch kaputt

Nach der Abstimmung zur Tagesordnung beginnt die Sitzung wie immer mit der Einwohnerfragestunde. Ein Anwohner möchte wissen, wie der Stand zur defekten Schrankenanlage in der Dieselstraße ist. Er hatte sich bereits in der August-Sitzung des Stadtrats zu Wort gemeldet. Laut Verwaltung wurde die Lage vor Ort geprüft. Die Stadt will den Verkehr an dieser Stelle verstärkt in den Blick nehmen und Kontrollen durchführen.

14.30 Uhr: Vermindert Radweg die Wohnqualität in der Waldstraße?

Ein weiterer Bürger möchte wissen, welche Kosten auf die Anwohner zukommen, wenn in der Waldstraße in Heide-Nord ein neuer Radweg gebaut wird. Für die Baumaßnahme müssten zudem alte Bäume gefällt werden. „Die Wohnqualität wird durch den Radwegbau vermindert“, sagt der Hallenser.

Laut Verwaltung sollen die Bürger entsprechend entschädigt werden. Mit allen Betroffenen werde das Gespräch gesucht.

14.37 Uhr: Bürgerin will Stadtgrün erhalten

Für den Erhalt der drei Winterlinden in der Großen Brauhausstraße hat sich eine Hallenserin eingesetzt. „Mir liegt viel am Herzen, dass es in der Stadt grün bleibt, wo es jetzt so ist“, sagt die Einwohnerin. Es wurde eine Petition initiiert. Sie möchte von der Verwaltung wissen, warum in der Altstadt so ein großes Geschäftshaus geplant wird.

Dörte Riedel vom Planungsdezernat berichtet, dass die Baumaßnahme lange im Stadtrat diskutiert wurde. Die aktuellen Pläne könnten öffentlich eingesehen werden.

14.40 Uhr: Lehrer der Reilschule sollen nur noch an einem Standort unterrichten

Die Reilschule muss in den nächsten drei Jahren nur wenige neue Schüler aufnehmen. Das hat Bildungsdezernentin Katharina Brederlow (SPD) auf Nachfrage einer Hallenserin mitgeteilt. Ziel ist es, dass die Sekundarschule spätestens in drei Jahren nur noch an einem Standort angesiedelt ist. Aktuell muss die Schule auf eine Außenstelle zurückgreifen, was unter den Lehrkräften für großen Unmut sorgt.

Laut Brederlow gibt es für jede Schule je nach Gebäude eine individuelle Obergrenze. Aus den aktuellen Zahlen ergebe sich der Bedarf einer vierten Sekundarschule. Die Schulbezirke sollen bald aufgehoben werden.

14.47 Uhr: Gespräch mit dem Land zum Thema Jugendkriminalität geplant

Ein Lehrer der Reilschule sorgt sich zudem um die Sicherheit auf den Schulhöfen und den Schulwegen. Bürgermeister Ebert Geier (SPD) berichtet, dass es am 2. Oktober ein Gespräch mit dem Innenministerium geben soll. Dabei sollen konkrete Maßnahmen für die kommenden Monate festgelegt werden.

Laut Sicherheitschef Tobias Teschner sind zudem im Ordnungsamt alle 60 Stellen besetzt. Damit könne der 24-Stunden-Ordnungsdienst voll gewährleistet werden.