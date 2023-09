Um das Engagement in den freiwilligen Feuerwehren attraktiver zu machen, will die CDU-Fraktion unter anderem Feuerwehrleuten kostenfreien Eintritt in Schwimmbäder gewähren. Warum andere Fraktionen dagegen argumentieren.

Halle (Saale) - Die CDU-Fraktion will das Engagement in den freiwilligen Feuerwehren stärker fördern. Demnach soll die Verwaltung prüfen, ob den Mitgliedern Kita-Plätze in ihrer Nähe angeboten werden können. Außerdem sollen die Ehrenamtlichen kostenfrei mit Bus und Bahnen fahren, Schwimmhallen nutzen und öffentlich parken können. Die Fraktion Hauptsache Halle hat in der Stadtratssitzung am Mittwoch ihre Unterstützung für den Antrag bekräftigt.