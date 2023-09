Die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle soll doch kein weiteres Gebäude in Kröllwitz nutzen. Warum die Verwaltung ihre Pläne für die Einrichtung geändert hat.

Die Reilschule in Giebichenstein soll in den kommenden drei Jahren weniger Schüler aufnehmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Nachricht kommt überraschend: Die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Giebichenstein soll bis 2037 doch keine weitere Außenstelle in Kröllwitz nutzen. Das hat Bildungsdezernentin Katharina Brederlow (SPD) in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats am Mittwoch verkündet.