Die neue Sonderausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle wächst. Vom 1. März an können sich Besucher mit magischem Volksglauben beschäftigen.

Liebeszauber mit Nägeln - Landesmuseum in Halle bereitet neue Ausstellung vor

Der Ausstellungsbau ist so gut wie abgeschlossen: Kuratorin Anne Wolsfeld prüft, ob alles dem Konzept entspricht. Als nächstes sollen die Ausstellungsstücke an Ort und Stelle kommen.

Halle (Saale)/MZ. - Den Tipp haben die Kuratoren von einer Kollegin erhalten, und wie erhofft sind Anne Wolsfeld und Nico Schwerdt im Saarland fündig geworden. Genauer im Museum für dörfliche Alltagskultur in Rubenheim. Ein Schwerpunkt des Privatmuseums ist die Sammlung von Zeugnissen magischen Volksglaubens – genau das, was die Archäologen aus Halle für die ab März geplante Sonderausstellung „Magie – Das Leben zwingen“ interessierte. Mehrere Exponate wie eine Rachepuppe aus dem 20. Jahrhundert sind im Landesmuseum für Vorgeschichte eingetroffen, wo der Ausstellungsbau für die Magie-Schau derweil so gut wie abgeschlossen ist.