Lichterfest in Halle startet mit Feuershow

Bis Sonntag findet auf dem Marktplatz in Halle wieder das Lichterfest statt. Welche Highlights es schon am Freitag gab.

Halle (Saale)/MZ - Mit Filmmusik und den Melodien vieler bekannter Fernsehshows, gespielt vom Jugendblasorchester Ettenheim aus Baden-Württemberg wurde am Freitagabend auf dem Marktplatz das hallesche Lichterfest eröffnet. Bis Sonntag gibt es nun nicht nur buntes Markttreiben mit kulinarischen Spezialitäten aus vielen Ländern, sondern auch verschiedene Programmpunkte in der Altstadt.

Jugendorchester aus Ettenheim Jonas Nayda

Filmreif war auch die Feuershow, die Manuel Lerche – genannt Rothar der Feuergaukler – vor der Bühne auf der Westseite und kurze Zeit später vor dem Stadtcenter Rolltreppe präsentierte. Er spuckte mehrere Meter hohe Flammen, sprang durch ein brennendes Seil und löschte Fackeln in seinem Mund.

Feuershow beim Lichterfest Jonas Nayda

All das unter den Blicken vieler Zuschauer und natürlich der Lichterfee „Annika der Ersten“, die kurz zuvor feierlich gekürt worden war. Sie freue sich, in die Gesichter so vieler glücklicher Hallenser schauen zu können, sagte sie und sie hoffe, dass sie zusammen mit ihrem „Gefolge“ ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen könne.

Grund zur Freude gibt es bei den Veranstaltern allemal. Zwei Jahre lang war das Lichterfest in Halle zuletzt ausgefallen. Grund dafür war bekanntlich die Coronapandemie. Doch nun soll die Tradition wieder aufleben, es ist bereits die 18. Auflage organisiert von der City-Gemeinschaft Halle und unterstützt vom Lions Club August Hermann Francke. Am Freitagabend war der Marktplatz bereits gut besucht. Noch mehr Publikum erhofft man sich am Samstag beim „großen Lampionumzug“, der um 18 Uhr am Hauptbahnhof startet und am Marktplatz enden soll. Dort soll es dann auch die Gute-Nacht-Geschichte der Lichterfee und anschließend eine Lasershow geben.

Die Lichterfee "Annika die Erste" beim Lichterfest in der Altstadt Jonas Nayda

Am Sonntag wird die Westseite des Marktplatzes dann teilweise abgesperrt, damit die Abschlussveranstaltung aufgebaut werden kann: Ein Händel-Motiv aus mehr als 10.000 Teelichtern. Dann soll ein Auftritt von Sängern der Oper Halle folgen und um 19 Uhr ist ein Abschlussfeuerwerk geplant. Außerdem ist der Sonntag in der Innenstadt verkaufsoffen.