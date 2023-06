Tote Person im Saalekreis gefunden Leichenfund in Teutschenthal bei Halle: Tote Person lag nach Feier im Garten

In einem Garten in Teutschenthal wurde am Sonntag nach einer Jugendweihe-Feier eine tote Person aufgefunden. Die Hintergründe sind noch offen. Was bisher bekannt ist.