Laternenfest in Halle eröffnet: Unwetterwarnung hält Besucher von der Festwiese zurück

Das größte Volksfest der Stadt Halle hatte am Freitag einen großen Gegner: das Wetter. Dennoch ließen sich einige nicht abschrecken. Was in den kommenden Tagen noch im Programm des Laternenfestes ist.

Halle (Saale) - Große Sorgen machten den Hallensern und den Schaustellern des Laternenfestes die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes: Schwerste Gewitter und Regenfälle waren angekündigt, doch es blieb bei Donnergrollenein paar Tröpfchen, die pünktlich gegen 16 Uhr einsetzten. Aus Angst vor dem Gewitter zog es viele Besucher zunächst von dem Festgelände auf der Ziegelwiese und der Peißnitz weg statt hin.

Bummeln mit der Freundin aus Eisleben über das Laternenfest in Halle

„Wir wollten uns das Fest nicht nehmen lassen“, sagte die Hallenserin Nadine Pfeiffer, die sich am Nachmittag mit ihren Kindern auf dem Rummel umschaute. „Das Wetter ist für uns kein Problem.“ Eine Freundin aus Eisleben hatte sie gleich noch mit zum Bummeln eingeladen.

Familie Pfeiffer war froh, endlich wieder zum Laternenfest gehen zu können. (Foto: Steffen Schellhorn)

Neugierig, was das erste Laternenfest nach der zweijährigen Corona-Zwangspause bieten würde, waren alle Besucher: Michael Ziems aus Halle schaute sich mit Tochter Fabienne erst mal um, was es so alles gibt. „Wir sind froh, dass das Fest wieder stattfindet, vor allem für die Kinder“, sagte der Hallenser. Samstag will er noch einmal auf den Festplatz, spontan darf dann Fabienne entscheiden, wo es hingeht.

Viel Platz gab es auf jeden Fall beim Start des Laternenfestes, sowohl für die wenigen Besucher als auch für die Karussells und die Buden mit Knoblauchbrot, Süßwaren oder Waffeln. Denn deutlich weniger Schausteller als in den Vorjahren waren angereist, auch die Attraktion der Vorjahre fehlte - das Riesenrad.

Der Festplatz an der Ziegelwiese war sehr luftig besetzt. Auch das Riesenrad gibt es in diesem Jahr nicht. (Foto: Steffen Schellhorn)

Der Grund dafür ist, dass der Schausteller, der mit der Stadt einen Vertrag hatte, kurzfristig abgesprungen war. „Der Betreiber des Riesenrades hat am Donnerstag final abgesagt, da ihm nicht ausreichend geschultes Personal zur Verfügung stand, um das Riesenrad zum Fest zu betreiben“, so Stadtsprecher Drago Bock.

Schausteller ärgert sich über Aufteilung des Festgeländes des Laternenfestes

Die Aufteilung des Festgeländes mit dem separaten Areal für Kinder an der Würfelwiese fand unterdessen ein geteiltes Echo. Da es nicht über die „Dreierbrücke“ erreichbar war, sondern nur über den Umweg am Neuwerk mit seinem Künstlermarkt, ärgerte sich Kinderkarussell-Betreiber Christian Herning aus Eisleben. „Wir sind hier auf dem Abstellgleis“, ärgerte er sich wegen des ausbleibenden Publikums. Er hätte sein Fahrgeschäft mit Holzpferden, die zum Teil aus der Zeit um 1900 stammen, viel lieber auf der Ziegelwiese aufgestellt und bemängelt das Konzept. „Man hätte einen zentralen Festplatz machen sollen.“ So rechnet er mit einem dicken Defizit.

Für Eltern wie Christiane Radtke ist das Mini-Laternenfest für Minis an der Würfelwiese aber eine gute Neuerung. „Ich finde auch die generelle Ausrichtung auf Familien und Kinder gut.“

Verliebt in Halle und das Laternenfest: die Studenten Dominik und Emilia. Foto: Steffen Schellhorn

Am Abend zündete das Berliner Feuerwerkstheater „Versailles reloaded“ ertmals die Raketen und das Publikum - nun mehr als tagsüber- war begeistert von der Show, die von den skurillen Geschichten und Gestalten lebte. Und eben vom Feuerwerk, das rund um die Fontäne gezündet wurde. Die Show ist auch am Samstag um 21 Uhr zu sehen.

Die Pyroshow "Versailles reloaded" hat bereits am Freitag viele Zuschauer begeistert. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Berliner Pyromantiker haben mit ihren skurillen Geschichten an der Fontäne gepunktet. (Foto: Marvin Matzulla)

Das sind die Höhepunkte des Laternenfestes am Samstag und am Sonntag:

Am Samstag: ab 10 Uhr (auch Sonntag) startet der Rummel. 10 bis 15 Uhr: Welcome-Day für Studienanfänger an der hallesaale-Lounge11 bis 17 Uhr: SAW-Einschulungsparty auf der Peißnitzbühne. 15 Uhr: Entenangeln an der Fontäne mit Bürgermeister Egbert Geier und Amtskollegen Frank Mentrup aus der Partnerstadt Karslruhe. 16 und 20 Uhr Uhr: Hochseilshow der auf der Ziegelwiese. 17 Uhr, Saalestrand an der Würfelwiese: Fischerstechen. 18.30 Uhr: Sammeln zum Laternenumzug auf der Würfelwiese. 20 bis 1 Uhr: Radio Brocken Partynacht auf der Bühne Ziegelwiese. 21 Uhr: Feuerwerkstheater an der Fontäne

Am Sonntag: 10 bis 18 Uhr Kunstmeile der Burg Giebichenstein, Bücherbasar der Freunde der Stadtbibliothek und Kinderflohmarkt am Neuwerk (auch Samstag). 11 bis 18 Uhr: SAW-Familienpicknick an der Peißnitzbühne. 14 Uhr: Hochseilshow auf der Würfelwiese, 16 Uhr dann auf der Ziegelwiese.