Video: Einblicke in das Laternenfest in Halle - Alles zur Mega-Party am Wochenende

Das Laternenfest in Halle hat am Wochenende weit über 100.000 Besucher angelockt. Nach zweijähriger Pause feierten die Menschen an der Saale drei Tage lang. Wir haben die schönsten Eindrücke des Festes.

Das Laternenfest in Halle hat am Wochenende rund 140.000 Besucher angelockt.

Halle (Saale)/DUR/acs - Nach zweijähriger coronabedingter Pause findet das Laternenfest in Halle an diesem Wochenende statt. Los ging es am Freitag um 16 Uhr. Hier eröffneten die verschiedenen Angebote auf der Peißnitzinsel, der Ziegelwiese und der Würfelwiese in Halle.

Highlight auf dem Laternenfest in Halle: Das Feuerwerkstheater

Neben dem Rummel, der auf der Ulrichwiese neben dem Peißnitzhaus aufgebaut wurde, wurden die Besucher des Laternenfestes unter anderem dazu eingeladen, die hallesaale-Lounge auf der Ziegelwiese und die Kunstmeile am Neuwerk zu besuchen. Auf der Würfelwiese konnten Laternen gebastelt werden.

Highlight am Freitagabend war das Feuerwerkstheater „Versailles reloaded“. Die Pyroshow ersetzte das Höhenfeuerwerk, das aufgrund der Waldbrandstufe und der Trockenheit nicht wie gewohnt von der Burg Giebichenstein gestartet werden konnte.

Laternenfest in Halle: Feuerwerkstheater - Das Finale

Die Pyroshow findet auch am Samstagabend statt. Los geht es um 21 Uhr an der Fontänebühne.

Laternenfest in Halle: Programm am Samstag

Auf den verschiedenen Bühnen auf der Peißnitzinsel und der Ziegelwiese werden zahlreiche Musik-Acts angeboten. Mit dabei sind auf der Radio Brocken Partynacht auf der Ziegelwiese am Samstag unter anderem Marc Terenzi und Jay Kahn. Auf der Peißnitzbühne treten parallel ab 19 Uhr unter anderem Shotgun Jones, Moments of love und Starfucker auf.

Wir waren live dabei: Tänzerische Darbietung - Tabea auf der SAW-Bühne auf der Peißnitz

Eine weitere Attraktion, die am Samstag nicht verpasst werden darf, ist die Show der Geschwister Weisheit. Nachdem sie bereits am Freitag ihren ersten Auftritt hatten, rasen sie auch am Samstag mit drei Motorrädern in 40 Metern Höhe zwischen Fontäne und Peißnitzbrücke über die Ziegelwiese. Los geht es um 16 Uhr und nochmal um 20 Uhr. Auch der Laternenumzug, der am Samstag erneut um 18:30 Uhr auf der Würfelwiese startet, sollte nicht verpasst werden.

Das Fischerstechen am Samstag auf dem Laternenfest in Halle

Wir waren live dabei: Entenangeln beim Laternenfest in Halle

Hochseilartistik der Geschwister Weisheit auf dem Laternenfest in Halle

Wir waren live dabei: Level Spaces machen an der Fontäne gute Laune zum Laternenfest

Mehrere Hundert Teilnehmer bei Laternenumzug in Halle

Zahlreiche Kinder und Eltern machten am Samstag beim Laternenumzug mit, der von der Würfelwiese über das für den Autoverkehr gesperrte Neuwerk zur Ziegelwiese führte.

Laternenfest in Halle am Sonntag

Das Laternenfest endete am Sonntagabend. Bis 18 Uhr fand unter anderem das Familienpicknick an der Peißnitzbühne statt. Auch der Rummel war noch einmal bis 18 Uhr geöffnet. Danach endete das Laternenfest 2022.