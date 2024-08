Halle (Saale)/MZ - Das Attentat auf dem Stadtfest in Solingen mit drei Toten und mehreren Schwerverletzten wirft auch einen Schatten auf das Laternenfest in Halle, das Freitagabend mit einem bunten Spektakel und Zehntausenden Besuchern begonnen hat. In einer ersten Reaktion gegenüber der MZ kündigte Tobias Teschner, Chef im Fachbereich Sicherheit, noch in der Nacht an, zu prüfen, ob die Kontrollen an den Einlässen verschärft werden müssen.

Nach Messerangriff in Solingen: Verschärfte Kontrollen beim Laternenfest

In Solingen hatte der Täter mit einem Messer auf Festbesucher eingestochen. „Unser Sicherheitskonzept berücksichtigt bereits vergleichbare Ereignisse der Vergangenheit. Wir haben zahlreiche Maßnahmen getroffen, um eine Gefährdung der Besucher zu vermeiden“, sagte Teschner. Neben Ordnungsamt und privaten Sicherheitsdiensten ist auch die Polizei mit einem Großaufgebot auf dem Fest vertreten.

Am Samstagmorgen sprach Polizeisprecher Alexander Junghans von einem ruhigen Festauftakt. „Es gab eine Bedrohung, eine Beleidung und zwei Körperverletzungen. Der Rettungsdienst musste sich um 15 Besucher kümmern. Zumeist war Alkohol im Spiel“, so Junghans.

Polizei und Ordnungsamt auf Streife beim Laternenfest in Halle

Höhepunkte am Samstag sind neben dem Entenrennen mit Start am Bootshaus Nummer 5 am Riveufer (18 Uhr) das Fischerstechen vor der Giebichensteinbrücke (17 Uhr), der Korso mit leuchtenden Booten (20.30 Uhr) und das große Höhenfeuerwerk über der Burg Giebichenstein (22 Uhr).

Auf der Ziegelwiese geht indes das Kulturspektakel der Bühnen Halle weiter. Auf der Konzertbühne auf der Ziegelwiese treten zudem „2 Raumwohnung“ (20 Uhr) und „Yaenniver“ auf (22 Uhr), besser bekannt als Stimme der Band „Jennifer Rostock“.