Bürgerbeteiligung unerwünscht - Warum Hallenser bei Organisation des Laternenfests nicht mitreden sollen

Halle (Saale)/MZ. - Das Laternenfest in Halle ist nicht nur das mit Abstand beliebteste Event in Halle, es gehört auch zu einem der größten Volksfeste in ganz Mitteldeutschland. Mit rund 200.000 Besuchern hat es im Jahr 2025 laut Veranstaltern einen neuen Rekord gefeiert. Doch jedes Jahr ist die Organisation für die Stadtverwaltung ein finanzieller Kraftakt. Im Stadtrat wird deshalb über eine Verkleinerung des Festgeländes diskutiert.