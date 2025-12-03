weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Laternenfest 2026 in Halle: Bürgerbeteiligung unerwünscht - Warum Hallenser bei Organisation des Laternenfests nicht mitreden sollen

Laternenfest 2026 in Halle Bürgerbeteiligung unerwünscht - Warum Hallenser bei Organisation des Laternenfests nicht mitreden sollen

Im Stadtrat wird über eine Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Laternenfestes diskutiert. Warum die Verwaltung und mehrere Mandatsträger die Idee ablehnen.

Von Jonas Nayda 03.12.2025, 22:00
Das Laternenfest 2025 in Halle besuchten rund 200.000 Gäste.
Das Laternenfest 2025 in Halle besuchten rund 200.000 Gäste. (Foto: Thomas Ziegler/Stadt Halle)

Halle (Saale)/MZ. - Das Laternenfest in Halle ist nicht nur das mit Abstand beliebteste Event in Halle, es gehört auch zu einem der größten Volksfeste in ganz Mitteldeutschland. Mit rund 200.000 Besuchern hat es im Jahr 2025 laut Veranstaltern einen neuen Rekord gefeiert. Doch jedes Jahr ist die Organisation für die Stadtverwaltung ein finanzieller Kraftakt. Im Stadtrat wird deshalb über eine Verkleinerung des Festgeländes diskutiert.