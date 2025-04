Viele Menschen strömten am Donnerstagmorgen in den Supermarkt. Schon lange vor der Öffnungszeit bildeten sich Schlangen. Was sagen Kunden und Mitarbeiter zum neuen Markt?

Lange Warteschlangen im neu eröffneten Aldi an der Beesener Straße in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Rund ein dreiviertel Jahr, nachdem das alte Supermarktgebäude an der Beesener Straße in Halle abgerissen wurde, hat am heutigen Donnerstag, 10. April, der neue Aldi eröffnet. Bereits vor Markteröffnung kommt es zu langen Schlangen auf dem Parkplatz. Neben Sonderaktionen im Supermarkt wird auch vor dem Laden einiges an Programm geboten.