Halle (Saale)/MZ. - Am Freitag, 4. Juli, findet in Halle wieder die Lange Nacht der Wissenschaften statt. Über 90 Einrichtungen bieten von 17 Uhr bis Mitternacht rund 370 kostenfreie Veranstaltungen. Eine kleine Auswahl:

Leopoldina Halle: Virtual Reality und Science Slam

An der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina erwartet Besucher von Science Slam bis Virtual Reality, von Tiefsee-Forschung bis zur Diskussionsrunde ein abwechslungsreiches Programm. Im Mittelpunkt steht das Thema Energien der Zukunft. Ab 21 Uhr diskutieren Experten und Publikum in einer interaktiven Unterhausdebatte über Windkraft, Solarenergie, Geothermie, Wasserstoff und Kernfusion. Zuvor gibt es unter anderem den Leopoldina-Science Slam (ab 19 Uhr), kommentierte Tiefsee-Filme (ab 17 Uhr), Virtual-Reality-Erlebnisse (ab 20.30 Uhr) und ein Puppentheater zum Rohstoff Kohle für Kinder ab vier Jahren (mehrere Vorstellungen ab 16.45 Uhr). Ein besonderer Höhepunkt: Drei historische Leopoldina-Mitglieder – Charles Darwin, Lise Meitner und Michael Faraday – flanieren als Schauspieler durch das Gebäude und laden zum Gespräch und Quiz ein.

Unimedizin Halle: Sich im rotierenden Spacecurl wie ein Astronaut fühlen

Die Universitätsmedizin Halle verwandelt sich am Freitag in ein Mitmach- und Forschungslabor für alle Generationen. Mit OP-Roboter und Virtual-Reality-Brille lassen sich minimalinvasive Eingriffe simulieren oder das menschliche Gehirn in Mixed Reality erforschen. In der Bauch- und Gesichtschirurgie wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Lasern und 3D-Druck im OP erläutert. Zahlreiche Mitmachangebote wie Hautanalysen, Gedächtnistests, Kindersonografie oder ein Astronautentraining im rotierenden Spacecurl laden dazu ein, den eigenen Körper besser kennenzulernen. Einblicke hinter die Kulissen bietet die Führung durch normalerweise nicht zugängliche Klinikbereiche.

Auch für Kinder gibt es bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Halle viel zu entdecken. (Foto: Uni Halle / Maike Glöckner)

Leibnitz-Institut Halle: Geruchstest und neue Pflanzensorten entwickeln

Beim Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie dreht sich zur Langen Nacht der Wissenschaften alles um Farben, Düfte und Einblicke in die moderne Pflanzenforschung. Kleine Besucher können mit Rotkohlsaft den pH-Wert von Flüssigkeiten testen, im Geruchstest ihre Nase schulen, Wolle mit natürlichen Pilzfarbstoffen färben und sich im Kräuter- und Samenquiz probieren. Wer die kniffligen Fragen meistert, erhält ein Nachwuchsforscherdiplom. Auch Erwachsene dürfen sich auf spannende Einblicke freuen: Forschende zeigen, wie mithilfe der Genschere CRISPR/Cas neue Pflanzensorten entwickelt werden – sichtbar an leuchtenden Zellen in Tabakblättern.

Das komplette Programm zur Langen Nacht der Wissenschaften in Halle gibt es hier.

