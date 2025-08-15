Bauunternehmer, Rennfahrer, Musiker: Peter Peschke hat das Landhaus Bennstedt zu einem Ort gemacht, der Tausende anzieht. Nun steht ein großes Jubiläum bevor – auch für Besucher.

Peter Peschke spielt mit seiner Band Three4You auch bei seiner eigenen Party am Landhaus Bennstedt.

Bennstedt/MZ. - Wer auf der B80 an Bennstedt vorbeifährt, kann es kaum übersehen: das Landhaus Bennstedt mit seinen hellen Fassaden und vielen Gebäuden. Was heute wie ein fester Bestandteil des Ortsbildes wirkt, begann vor 35 Jahren mit der Idee eines Mannes, der immer wieder neue Wege ging – erst als Bauunternehmer, dann Rennfahrer, heute Musiker und Gastgeber. Seit 15 Jahren verwandelt Peter Peschke das Gelände des Landhauses einmal im Jahr in eine Open-Air-Bühne, die Besucher aus der Region und darüber hinaus anzieht. In einer Woche steht das Jubiläum an, mit einer Tradition und einer Besonderheit.