Am 15. November läuft „Sehnsucht in Sangerhausen“ in einer Vorpremiere im Movie Star. Der Kartenvorverkauf dafür ist so erfolgreich, dass das Kino den Film an dem Tag nun gleich mehrfach zeigt. Für welche Vorstellungen man noch Karten bekommt.

Vorpremiere sorgt für Run auf Tickets im Sangerhäuser Movie Star - Wie das Kino reagiert

Die Darsteller des Films, Maral Keshavarz (l.), Clara Schwinning 2.v.l.), Buksori Lie (2.v.r.) und Kyung-Take Lie, sitzen in einer Szene aus „Sehnsucht in Sangerhausen“ im Bus. Der Spielfilm, der zum großen Teil in Sangerhausen gedreht wurde, soll am 27. November regulär in den Kinos starten. Er ist derzeit ein Top-Favorit für den Goldenen Leoparden beim 78. Filmfestival Locarno. In Sangerhausen gibt es bereits am 15. November eine Vorpremiere.

Sangerhausen/MZ. - Die Nachricht von der Vorpremiere von „Sehnsucht in Sangerhausen“ am 15. November in Sangerhausen sorgt für einen Ansturm auf die Kinokarten. Die 122 Plätze im großen Saal des Filmtheaters am Kornmarkt, in dem der Streifen ursprünglich an dem Tag nur laufen sollte, sind zu einem großen Teil weg. „In nur zwei Stunden waren viele Tickets verkauft“, berichtet Theaterleiterin Diana Ehrhardt.