Landgericht Halle nach Bombendrohung geräumt

Halle (Saale)/MZ - In Halle wurde am Montag das Landegricht nach einer Bombendrohung gesperrt. Wie Gerichtssprecher Wolfgang Ehm mitteilte, war die Drohung über ein Online-Kontaktformular eingegangen. Der Absender soll gedroht haben, einen Sprengsatz zu zünden, sollten Forderungen nicht erfüllt werden. Was gefordert wird, ist unklar. Es habe dazu keine konkreten Angaben gegeben, so das Gericht. Der Inhalt der Nachricht lasse aber einen rechtsextremen Hintergrund vermuten. Es bestehe kein Bezug zu aktuellen Verhandlungen. Man hoffe, ab Nachmittag wieder den Betrieb aufnehmen zu können.