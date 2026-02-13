Im Bürgerladen in Halle-Neustadt machen sich Senioren in gleich mehreren Computer- und Handykursen schlau. Da die Kurse alle voll sind, werden nun neue Angebote geplant. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Halle.

Wo Bites und Bytes längst keine Fremdwörter mehr für ältere Menschen in Halle sind

Halle (Saale)/MZ. - Wer ein Handy hat, kann nur staunen: Die kleinen Geräte können immer mehr und oft kann man gar nicht alle Funktionen ausnutzen. Weil man sie nicht kennt. Doch damit geben sich Senioren nicht zufrieden, die Teilnehmer von insgesamt vier PC-und Handykursen und Selbsthilfegruppen im Begegnungszentrum „Bürgerladen“ in Neustadt.