Kritik von Stadträtin: „Schnee von der Straße auf den Radweg geschaufelt“

Halle (Saale)/MZ - Der Schneefall, den es in den vergangenen Wochen in Halle gegeben hatte, hat auch im Stadtrat für Diskussionen gesorgt. Dabei wurde vor allem der Winterdienst kritisiert. SPD-Stadträtin Silke Burkert sagte in der Sitzung am Mittwoch in der Ulrichskirche, dass sie zum Teil den Eindruck gewonnen habe, der Schnee sei einfach von Straßen auf den angrenzenden Radweg geschaufelt worden.