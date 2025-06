Kritik an „Vertrauenspositionen“ im OB-Büro Halle - So reagiert OB Vogt

Halle (Saale)/MZ. - Während Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) in den vergangenen Tagen öffentlichkeitswirksam nach Leipzig und Magdeburg gereist ist, um den jeweiligen Stadtoberhäuptern einen Antrittsbesuch abzustatten, wird er in Halle scharf kritisiert. Zwei prominente Personalien im OB-Büro und die Einstellung eines zweiten Chauffeurs sorgen für Wirbel. Vogt scheint als Arbeitgeber die Regeln des öffentlichen Dienstes eher weit auszulegen. Zwei seiner engsten Mitarbeiter profitieren wohl am meisten.