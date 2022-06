Konzerte und Open Airs kommen zurück - Fanta 4 und Co. in Halle

Ein Jahr lang blieben Bühnen still und die Open-Air-Arenen leer. Mit den sinkenden Ansteckungszahlen aber feiert der hallesche Veranstalter Matthias Winkler die Rückkehr zur Normalität - mit den Fantastischen Vier.

Matthias Winkler gründete Mawi Concert im Winter 1989, doch ein Jahr wie das vergangene hat der Hallenser noch nie erlebt. Mit dem Mitteldeutschen Kultursommer in Halle und Leipzig wird nun neu gestartet.

Halle (Saale) - An das letzte Mal, als alles noch normal war, erinnert sich Matthias Winkler, als wäre es gestern gewesen. Es ist der 11. März 2020, als die US-Rockband Papa Roach das Ende all dessen einläutet, das Winkler in den vergangenen drei Jahren aufgebaut hat. 2.500 Leute im Haus Auensee sind dabei, als Winklers Konzertagentur Mawi ihre letzte große Rockparty feiert. Dann kommt der erste Lockdown.