Eine Zeugin beobachtet in Gesundbrunnen zwei Männer in eine Wohnung einbrechen. Als die Polizei anrückt, versuchen sie zu fliehen und ziehen sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

Berlin - Auf der Flucht vor der Polizei sind zwei mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Gesundbrunnen von einem Balkon aus dem dritten Stock gesprungen. Die beiden 48 Jahre alten Männer zogen sich am Donnerstagmittag in der Swinemünder Straße zahlreiche Knochenbrüche zu, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete eine Zeugin die Männer dabei, wie sie die Tür zu einer Wohnung in dem Wohnhaus aufbrachen und in diese eindrangen. Als das Duo bemerkte, dass sich die Polizei näherte, sprang es vom Balkon der Wohnung in den Innenhof. Die Polizei leistete Erste Hilfe. Die beiden Männer hatten Einbruchwerkzeug und Bargeld bei sich. Ob es sich dabei um Beute handelte, werde ermittelt, sagte ein Sprecher.