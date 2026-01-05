Die kleine Bar an der Ecke Kleine Ulrichstraße/Jägergasse hat nach längerer Pause wieder eine Karte für Tagesbesucher. Worauf sich Gäste im „Simon 20“ freuen können.

Halle (Saale)/MZ. - Eine Bereicherung der gastronomischen Vielfalt in der Kleinen Uli nennen es die einen, andere sehen die kleine Bar an der Ecke zur Jägergasse als einen beliebten Ort für tiefere Gespräche, „schön ruhig und nicht überfüllt und vom Ambiente her sehr ansprechend und schick“ - oder, wie es ein weiterer Gast beschreibt, „immer wieder für einen Absacker gut“. Die Rede ist vom „Klubhaus Simon 20“, das vor Jahren schon seine Türen für Gäste geöffnet hat und nun mit einem neuen Angebot punktet.