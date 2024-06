Halle (Saale)/MZ - Das Puschkino Halle zeigt an diesem Samstag, 22. Juni, um 20.30 Uhr den Musikfilm „Girl You Know It’s True“, der den Skandal um die Band Milli Vanilli behandelt und in dem Matthias Schweighöfer den Musikproduzenten Frank Fabian spielt. „Eine unglaubliche Geschichte“, wie Matthias Golinski sagt.

Auf seine Initiative hin wird der Film, der vergangenes Jahr in die Kinos kam, nun noch einmal im Puschkino gezeigt. Denn Golinski, der den ebenfalls im Puschkinhaus befindlichen Klub Drushba betreibt, will ein neues Format auf den Weg bringen.

So soll künftig zu einmaligen Terminen ein ausgewählter Musikfilm im Puschkino gezeigt werden. „Das können auch Klassiker sein.“ Golinski denkt da zum Beispiel an „Rock’n’Roll Highschool“ mit der Punkband Ramones oder an „Flüstern und Schreien“ über die Underground-Musikszene in der DDR.

Ihm geht es außerdem um Synergien zwischen Kino und Club. So startet in der Drushba nach dem Film am Samstag die Ü-30 Party.