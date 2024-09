Am Freitag demonstrieren wieder hunderte Menschen für den Klimaschutz in Halle. Die Route soll einmal rund um die Innenstadt verlaufen. Kinder demonstrieren mit.

„Klimastreik“ in Halle: Fridays for Future demonstriert auf dem Marktplatz

Klimaaktivisten haben in der Nacht zu Mittwoch ein Banner an der Peißnitzbrücke in Halle aufgehängt.

Halle (Saale)/MZ. - Freitag wird wieder Streiktag. Die hallesche Ortsgruppe von „Fridays for Future“ (FFF) ruft mit einer Pressemitteilung für Freitag, 20. September, zum großen „Klimastreik“ auf. Ab 14 Uhr werden Hunderte Menschen auf dem Marktplatz in Halle erwartet. In ganz Deutschland und auch in anderen Ländern finden an diesem Freitag zeitgleich ähnliche Klimademos statt.