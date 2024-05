Halle (Saale)/MZ - Mit rund 1.000 Teilnehmern hatten die Aktivsten von Fridays for Future gerechnet, letztlich kamen am Freitag mehrere hundert Teilnehmer zu einer Klima-Demo auf den Markt nach Halle.

Fridays for Future: Klima-Demo für Klimaschutz vor Europawahl 2024 in Halle

Die Bewegung fordert einen verbindlichen und europaweiten Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern (Kohle, Öl und Gas) bis 2035, wobei der Kohleausstieg bereits bis 2030 erfolgen muss. Am 9. Juni wird neben dem Stadtrat auch das Europaparlament neu gewählt.

In Halle hat am Freitag eine Demonstration von Fridays for Future stattgefunden. (Bericht: Torsten Grundmann, Kamera: Alexander Pförtsch).