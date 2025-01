Sie will Schadenersatz von Biontech haben: Oxana Garder im Landgericht in Halle

Halle/MZ. - Schon während die Richterin ihre Erörterungen vorträgt, fließen bei Oxana Garder Tränen über die Wangen. Sie sitzt am Mittwochnachmittag im Landgericht in Halle. Hier wird ihr Fall verhandelt. Die 38-Jährige hat gegen Biontech geklagt, die Pharmafirma, die mit Comirnaty einen der am häufigsten eingesetzten Impfstoffe gegen Covid entwickelte. Im August 2021 wurde auch Garder mit Comirnaty geimpft. „Danach hat sich mein Leben verändert“, erzählt die Physiotherapeutin. Sie sei krank geworden, habe viele Beschwerden und derzeit Pflegestufe 3. „Irgendjemand muss dafür doch die Verantwortung übernehmen.“