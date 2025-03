Halle (Saale)/MZ. - Sie fordern ein höheres Gehalt und mehr freie Tage: Am heutigen Donnerstag, 13. März, demonstrieren Beschäftigte im öffentlichen Dienst - darunter auch viele Erzieherinnen und Erzieher - in Halle. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Sie will den Druck vor der am Wochenende anstehenden dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern erhöhen.

Der Demonstrationszug zieht seit kurz vor 11 Uhr vom Volkspark durch die Innenstadt zum Marktplatz. Dort soll vor dem Ratshof um kurz vor 12 Uhr die Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen stattfinden.

Kitas und Horte in Halle bleiben geschlossen

In Halle kommt es durch den Streik zu Einschränkungen bei der Betreuung in den kommunalen Kitas und Horten.