Am Montagmorgen wurde in Halle-Neustadt ein Kind von einem Transporter angefahren. Das Kind wurde leicht verletzt.

Kind auf Fahrrad von Transporter in Halle-Neustadt angefahren

Unfall in Halle

Am Zebrastreifen in der Lilienstraße kam es zum Zusammenstoß.

Halle (Saale)/MZ/Mv - Am Montagmorgen kam es kurz nach 7 Uhr in der Lilienstraße in Halle-Neustadt zu einem Unfall. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde dabei ein Kind leicht verletzt. Nach MZ-Informationen soll das Kind, das auf einem Fahrrad unterwegs gewesen ist und auf dem Weg zur Schule war, von einem Transporter angefahren worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.