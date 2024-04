Mit dem Schließen der Bauernschänke hat die Keramikscheune in Spickendorf den nächsten Schritt erreicht. Doch es gibt erste Ideen, wie die Nutzung aufrechterhalten bleiben kann.

Wie es mit der Keramikscheune in Spickendorf weitergehen soll

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Spickendorf/MZ - Das Mutter-Sohn-Duo steht an der Kasse, einer kontrolliert die Waren der zwei Kundinnen und gibt die Preise weiter, die andere tippt diese ein. Es sind die einzigen Personen, die man am Samstagmittag in der Keramikscheune auf den ersten Blick zu sehen bekommt.