In Halle-Neustadt kam am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in der Wolfgang-Borchert-Straße zum Einsatz.

Kellerbrand in Halle-Neustadt: Feuerwehr muss Unrat löschen

Feuerwehreinsatz in Halle

Die Feuerwehr kam in Halle-Neustadt zum Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstagnachmittag kam die Feuerwehr in der Wolfsgang-Borchert-Straße in Halle-Neustadt zum Einsatz.

In einem Wohnblock brach ein Feuer in einem Keller aus. Wie die MZ von einem Zeugen vor Ort erfahren hat, wurden kurz zuvor durch Kinder mehrere Böller an dem Haus gezündet.

Die Feuerwehr kam in Halle-Neustadt zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Ob die Böllerei im Zusammenhang mit dem Feuer steht, muss nun die Polizei ermitteln. Verletzte hat es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug der Hauptwache und die freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf.