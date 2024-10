Heftiger Kellerbrand in Halle: Feuerwehr rettet Anwohner per Drehleiter

Am Aalweg in Halle, Heide-Nord, musste die Feuerwehr am Dienstagabend zahlreiche Anwohner retten. Nach einem Kellerbrand breitete sich im Haus gefährlicher Rauch aus.

Halle (Saale)/MZ - Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend im Aalweg in Heide-Nord in Halle ab. In einem Keller wurde mutmaßlich Feuer gelegt. Durch den Brand breitete sich im gesamten Haus gefährlicher Rauch aus. Dadurch war der Fluchtweg für die Menschen abgeschnitten.

Die Feuerwehr wurde nach MZ-Informationen gegen 22.30 Uhr zu dem Feuer gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, befanden sich mehrere Bewohner an den Fenstern und riefen um Hilfe. Darunter auch Kinder. In dem Keller wüteten da bereits die Flammen. Mehrere Kellerboxen standen im Vollbrand.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Halle, Heide-Nord nach einem Kellerbrand. Mehrere Kinder (gepixelt) wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus gerettet. (Foto: Marvin Matzulla)

Da das Treppenhaus zu dem Zeitpunkt bereits vollständig verraucht war und dieser teilweise in die Wohnungen zog, musste die Feuerwehr mehrere Anwohner mit einer Drehleiter aus dem völlig verrauchten Wohnblock holen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Feuerwehreinsatz im Aalweg in Halle. Im Hintergrund sind bereits dichte Rauchschwaden in dem brennenden Platenbau in Heide-Nord zu erkennen. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr wurden bei dem Brand 25 Menschen aus dem brennenden Haus gerettet und zum Teil dem Rettungsdienst vorgestellt.

Immer wieder Brände in der Region: Polizei ermittelt

Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte. Darunter die Berufsfeuerwehr Halle mit dem Löschzug der Hauptwache und die Freiwilligen Feuerwehren aus Halle-Dölau, Halle-Trotha und Halle-Lettin.

Da das Treppenhaus komplett verraucht war, wurden zahlreiche Anwohner von der Feuerwehr Halle per Drehleiter in Sicherheit gebracht. (Foto: Marvin Matzulla)

Bereits seit Monaten brennt es in dem Wohnkomplex in Heide-Nord und im nahegelegenen Halle-Dölau. Immer wieder gehen Autos, Müllcontainer oder auch in bewohnten Häusern Kinderwagen und Keller in Flammen auf.

Mehrmals wurden zwei bis drei Täter gesehen. Doch auf der Suche nach dem Feuerteufel tappt die Polizei bisher nach MZ-Informationen im Dunkeln.