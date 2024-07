In einem Treppenhaus in Heide-Nord kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand.

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - Wieder einmal war es eine unruhige Nacht für die Feuerwehr in Halle. Seit Tagen kommt es in Halle-Kröllwitz und Heide-Nord zu nächtlichen Einsätzen der Feuerwehr durch Brände.

In der Nacht zum Dienstag ist in einem Wohnhaus kurz nach 3 Uhr am Hechtgraben ein Brand ausgebrochen.

Mindestens zwei Treppenhäuser waren verraucht. Was konkret in dem Haus gebrannt hat, ist bisher nicht bekannt. Nach MZ-Information wurde niemand verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) war zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Halle Lettin und der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Dölau im Einsatz.

Bereits am frühen Montagmorgen kam es an gleicher Adresse zu einem Unratbrand. Vor dem Wohnblock standen kurz nach 5 Uhr mehrere Müllcontainer in Flammen. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Bränden.

In den vergangenen Tagen wurden in unmittelbarer Nähe und zu ähnlichen Uhrzeiten auch mehrere Gartenlauben mutmaßlich in Brand gesetzt. Die örtliche Nähe und die ähnlichen Zeiten der Brände lassen die Ermittler aufhorchen.

Bisher tappt die Polizei auf der Suche nach einem möglichen Feuerteufel, aber noch im Dunkeln. Die Ermittlungen laufen Hochtouren.