Der Marburger Bund hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Warum das UKH in Halle davon nicht betroffen ist.

Kein Arbeitskampf an Uniklinik Halle - Versorgung läuft normal

Ärztestreik in Deutschland

Im Uniklinikum läuft die Versorgung der Patienten am Dienstag normal.

Halle (Saale)/MZ - Entgegen der Ankündigung des Marburger Bundes beteiligen sich am Dienstag keine Ärzte des Uniklinikums Halle am bundesweiten Warnstreik. „Wir haben einen Haustarifvertrag und sind deshalb von diesem Arbeitskampf nicht betroffen“, sagte eine Kliniksprecherin am Dienstag der MZ. Die Versorgung laufe normal, auch OP würden nicht verschoben.

Gegenüber der MZ hatte der Marburger Bund am Montag noch erklärt, dass Ärzte aus Halle und Magdeburg zur zentralen Kundgebung nach Hannover fahren würden. Die Gewerkschaft hatte die Mediziner an 23 landeseigenen Unikliniken zum Warnstreik aufgerufen. Sie fordert unter anderem höhere Zuschläge für Nachtarbeit sowie an Wochenenden und Feiertagen.