Vom Angestellten zum Chef: So kämpft Robert Müller für das Kartoffelhaus in Hale

Halle (Saale)/MZ - Morgens Büro, abends Restaurant. So sehen Robert Müllers Tage seit einem Jahr in der Regel aus. Seit der Neueröffnung des Hallenser Kartoffelhauses im September 2023 habe er gerade einmal drei einzelne freie Tage gehabt, sagt der 34-Jährige. Er geht davon aus, dass das noch eine Weile so bleibt. Wie hält er das durch? „Ich brenne für den Laden und für den Service am Gast.“