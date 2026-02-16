In Rothenburg wird über die Schließung der Kita „Räubernest“ diskutiert. Der Ortschaftsrat hat eine neue Idee zur Rettung eingebracht, die Stadt bleibt skeptisch. Die wirtschaftliche Situation scheint aussichtslos.

Kampf um Kita in Rothenburg: Wird diese bald geschlossen?

Im hinteren Teil des langen Gebäudes in Rothenburg befindet sich die Kita. Dort werden derzeit acht Kinder betreut.

Rothenburg/MZ. - Die Kindertagesstätte „Räubernest“ in Rothenburg steht kurz vor dem Aus. Die noch für dieses Jahr geplante Schließung sorgte im vergangenen Ortschaftsrat erneut für hitzige Debatten.