In Rothenburg wird über die Schließung der Kita „Räubernest“ diskutiert. Der Ortschaftsrat hat eine neue Idee zur Rettung eingebracht, die Stadt bleibt skeptisch. Die wirtschaftliche Situation scheint aussichtslos.

Von Luisa König 16.02.2026, 12:00
Im hinteren Teil des langen Gebäudes in Rothenburg befindet sich die Kita. Dort werden derzeit acht Kinder betreut. (Foto: Luisa König)

Rothenburg/MZ. - Die Kindertagesstätte „Räubernest“ in Rothenburg steht kurz vor dem Aus. Die noch für dieses Jahr geplante Schließung sorgte im vergangenen Ortschaftsrat erneut für hitzige Debatten.