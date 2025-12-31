Der Juso-Stadtvorstand wird sich komplett neu aufstellen. Das haben die aktuellen Mitglieder nun bekannt gegeben - und sorgen damit für Verwunderung. Denn eine Neuigkeit ist das nicht.

Auf Facebook hat der Juso-Vorstand in Halle nun seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Halle (Saale)/MZ. - „Wir treten zurück - aber wir schweigen nicht“, heißt es gleich zu Beginn der Erklärung, die kurz nach Weihnachten auf der Facebookseite der Jusos Halle veröffentlicht wurde. Es folgen zwei Emojis: eine erhobene Faust und ein zerbrochenes Herz.