Der Juso-Stadtvorstand wird sich komplett neu aufstellen. Das haben die aktuellen Mitglieder nun bekannt gegeben - und sorgen damit für Verwunderung. Denn eine Neuigkeit ist das nicht.

Von Denny Kleindienst 31.12.2025, 08:00
Auf Facebook hat der Juso-Vorstand in Halle nun seinen Rücktritt bekannt gegeben. Screenshot: Facebook/Jusos Halle (Saale)

Halle (Saale)/MZ. - „Wir treten zurück - aber wir schweigen nicht“, heißt es gleich zu Beginn der Erklärung, die kurz nach Weihnachten auf der Facebookseite der Jusos Halle veröffentlicht wurde. Es folgen zwei Emojis: eine erhobene Faust und ein zerbrochenes Herz.