Nachwuchs der SPD Jusos Halle: Vorstand erklärt (erneut) seinen geschlossenen Rücktritt
Der Juso-Stadtvorstand wird sich komplett neu aufstellen. Das haben die aktuellen Mitglieder nun bekannt gegeben - und sorgen damit für Verwunderung. Denn eine Neuigkeit ist das nicht.
31.12.2025, 08:00
Halle (Saale)/MZ. - „Wir treten zurück - aber wir schweigen nicht“, heißt es gleich zu Beginn der Erklärung, die kurz nach Weihnachten auf der Facebookseite der Jusos Halle veröffentlicht wurde. Es folgen zwei Emojis: eine erhobene Faust und ein zerbrochenes Herz.