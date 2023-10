Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Lange Schlangen gibt es am Presseshop Förster in der Ludwig-Wucherer-Straße öfter: Der kleine Laden, der Postfiliale, Lotto-Annahmestelle und Tabakladen ist, ist bei Kunden beliebt. Das liegt nicht nur an der Lage, sondern auch am immer freundlichen Team rund um Geschäftsführer Liam James Ebert. Trotzdem hat Ebert jetzt zu einer Online-Spendensammlung aufgerufen, weil er in finanziellen Nöten ist. 20.000 Euro will er sammeln.