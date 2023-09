In der Polizeiinspektion Halle wird derzeit ein neues Konzept erarbeitet, um kriminellen Jugendlichen Einhalt zu gebieten. Warum Anzeigen von Betroffenen wichtig sind.

Polizei verschärft Kampf gegen kriminelle Gruppen in Halle

Jugendkriminalität in Halle

Auch das Thomas-Müntzer-Gymnasium in Halle hat mit Jugendkriminalität zu kämpfen.

Halle (Saale)/MZ - Das Innenministerium Sachsen-Anhalts hat die Polizeiinspektion (PI) Halle beauftragt, ein neues Konzept im Kampf gegen kriminelle Jugendgruppen in Halle zu erarbeiten. Das Ergebnis will Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) nach dem Krisengipfel am kommenden Montag präsentieren.

Das sagte Andreas Dockhorn, amtierender Leiter des Polizeireviers in Halle, am Mittwoch der MZ. Am 3. Oktober sitzen Vertreter mehrerer Ministerien sowie der Stadt Halle zusammen, um die aktuelle Lage zu beraten.

Jugendkriminalität in Halle: Polizei will gegen kriminelle Gruppen vorgehen

Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Januar 2023 bis August in Halle 518 Fälle von Kinder- und Jugendkriminalität bekannt und damit in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum. 57 Anzeigen bearbeitet die Polizei seit Schuljahresbeginn, weil männliche Kinder und Jugendliche auf Schulwegen oder auf Schulhöfen Opfer von Gewalt, Überfällen, Raub oder Bedrohung wurden.

Dockhorn rief Betroffene auf, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. „Nur dann können wir Delikte auch verfolgen.“ Viele Opfer wenden sich aus Angst vor Racheakten der Täter nicht an die Polizei.