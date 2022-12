Jugendkriminalität in Halle hört nicht auf: Was Polizei und Stadt jetzt tun wollen

Die Fälle von Raub- und anderen Straftaten unter Jugendlichen steigen wieder an. Welche Maßnahmen Polizei, Lehrer und Politiker in Halle jetzt ergreifen.

Baseballschläger – wie auf diesem Symbolbild – waren zwar nicht im Einsatz, aber die Gewalt unter Jugendlichen in Halle hält weiter an.

Halle (Saale)/MZ - Die Gewalt unter Jugendlichen in Halle wird zu einem immer größeren Problem. Die Polizei registriert seit einigen Wochen wieder mehr Fälle, und die Täter scheinen immer dreister zu werden. Zuletzt gab es in Neustadt sogar einen Raubüberfall am helllichten Tag, bei dem ein 13-Jähriger mutmaßlich von fünf anderen Jungs attackiert wurde. Noch kurz vor den Ferien hatten Lehrer teilweise außerordentliche Maßnahmen ergriffen, um ihre Schüler zu schützen. Die Stadtpolitik reagiert auch. Im neuen Jahr soll es eine Sondersitzung geben.