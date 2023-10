Jugendkriminalität in Halle

Die Polizei kontrolliert verstärkt vor Schulen in Halle nach Vorfallen von Jugendkriminalität.

Halle/MZ/TGO: - Die Jugendkriminalität bleibt das wichtigste Thema in der Stadt. Davon ist die FDP-Stadtratsfraktion nach mehreren Gesprächen mit Schülern und Eltern überzeugt. Die Familien hätten den Eindruck, dass Polizei und Ordnungsamt die Lage nicht unter Kontrolle haben. Deshalb will die FDP einen privaten Sicherheitsdienst vor Schulen einsetzen, bei denen es in den vergangenen sechs Monaten vermehrt zu Übergriffen gekommen ist. Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung haben die Mitglieder den Antrag jedoch mehrheitlich abgelehnt.