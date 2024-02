Jordan Hanson bei einem Auftritt im Rahmen des CSD in Dresden: Steht er nicht auf der Bühne, unterrichtet er an einer Schule in Naumburg.

Halle (Saale)/MZ - Jordan Hanson hat geschafft, wovon viele Musiker nur träumen: Sein Titel „Grenzen“ war Anfang des Jahres einige Wochen lang in den Top 100 der offiziellen deutschen Radio-Charts vertreten, konnte sogar bis auf Platz 77 klettern. Doch wer ist der Sänger, der seit 2009 in Halle lebt und die Saalestadt mittlerweile seine Wahlheimat nennt?

Geboren und aufgewachsen in Cottbus, kommt Felix Neumann, wie Jordan Hanson mit bürgerlichen Namen heißt, bereits in jungen Jahren mit der Bühne in Berührung. Im Kindergarten große Freude am Singen, Tanzen und Schauspielen entwickelnd, wird er als Sechsjähriger während eines Familienurlaubs in Tunesien von einem Animateur ins Programm eingebunden und erlebt seinen ersten Auftritt vor Publikum. Er wird mit dem Bühnenfieber infiziert.

„Seither habe ich nicht mehr aufgehört aufzutreten“, so der heute 33-Jährige. Er tritt dem Kinder- und Jugendensemble Pfiffikus bei, nimmt Musical-Unterricht an der städtischen Musikschule, lernt Klavier und Gesang. Schon zu Schulzeiten beginnt er, eigene Lieder zu schreiben und engagiert sich in verschiedenen Bands. Ein Projekt ist „Das kleine Miststück“, in dem der Musiker mit Gleichgesinnten die Lieder der bekannten deutschen Band Rosenstolz covert, einer Gruppe, die ihn noch heute inspiriert. In der Zeit sei er viel herumgekommen, hunderte Male aufgetreten. Und all das neben der Schule. „Die Musik hat mein Leben schon sehr bestimmt“, erzählt der Musiker. Als er mit 17 das erste Mal Geld mit seinen Auftritten verdient, merkt er, das mit der Musik, das könnte was werden.

„Mit deutschen Texten kann man die Menschen besser erreichen“

Dann zieht er für sein Lehramtsstudium nach Halle. Und bleibt. Sich zwischen einem Lehrerdasein oder Musik machen entscheiden, das kam für ihn nicht in Frage. Der Wunsch sich zu verwirklichen treibt ihn an, beides zu tun. Die Gemeinsamkeit: „Ich kann den Menschen etwas mitgeben.“

Gleichzeitig besucht der Musiker das Konservatorium Georg-Friedrich Händel, verfeinert seine Stimme und beginnt sein neues Projekt „Jordan Hanson“. Erst auf Englisch singend, wechselt er später die Sprache. „Mit deutschen Texten kann man die Menschen besser erreichen“, so der Sänger. „Und das, was ich mache, fühlt sich echter an.“ Seine Musik bezeichnet er als Popschlager. Mit seinem aktuellen Lied „Grenzen“ will er die Menschen zum Nachdenken anregen. „Viele drehen gerade völlig am Rad. Alle reden, keiner hört mehr zu.“ Oftmals ginge es nur noch ums Recht haben. Aus dem Bedürfnis zu vermitteln, die Menschen zum Aufeinander zugehen zu bewegen, sei das Lied entstanden.

Doch trotz Radioerfolg, Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Die nächsten Tage gehe es wieder ins Tonstudio, so Hanson. Danach stehe ein Videodreh an. Ende März können sich Fans dann auf ein neues Stück freuen.