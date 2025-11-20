Älteste Turnerin der Welt Guinness-Rekord und Turn-Legende: Johanna Quaas aus Halle wird 100
Sie übergibt Pokale, macht auf dem Balkon Liegestütze und findet ihren Geburtstag „eigentlich normal“: Am 20. November wird Johanna Quaas, die älteste Turnerin der Welt, 100 Jahre alt. Was die Legende aus Halle am Turnsport bis heute fasziniert.
Aktualisiert: 20.11.2025, 08:36
Halle (Saale)/MZ. - An einem Sonntagnachmittag sitzt Johanna Quaas in der Robert-Koch-Turnhalle in Halle. Vor ihr: die besten Nachwuchsturner auf dem Weg zum „Deutschlandpokal Gerätturnen männlich“. Hinter ihr: fast ein Jahrhundert Leben.