Sie übergibt Pokale, macht auf dem Balkon Liegestütze und findet ihren Geburtstag „eigentlich normal“: Am 20. November wird Johanna Quaas, die älteste Turnerin der Welt, 100 Jahre alt. Was die Legende aus Halle am Turnsport bis heute fasziniert.

Kurz vor ihrem 100. Geburtstag verfolgt Johanna Quaas die Übungen der Nachwuchsturner in der Robert-Koch-Halle.

Halle (Saale)/MZ. - An einem Sonntagnachmittag sitzt Johanna Quaas in der Robert-Koch-Turnhalle in Halle. Vor ihr: die besten Nachwuchsturner auf dem Weg zum „Deutschlandpokal Gerätturnen männlich“. Hinter ihr: fast ein Jahrhundert Leben.