Die Islamische Gemeinde will in Halle-Neustadt einen Erweiterungsbau errichten. Damit sollen die Gläubigen künftig besser geschützt sein.

Islamische Gemeinde in Halle: Verein stellt Bauantrag für neue Moschee

Der Platz im Islamischen Kulturcenter in Halle-Neustadt reicht oft nicht aus, sodass die Gläubigen unter freiem Himmel beten müssen. Das soll sich mit dem Neubau nun ändern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Die islamische Gemeinde hat in der vergangenen Woche den Bauantrag für den Erweiterungsbau in Halle-Neustadt eingereicht. Der Verein hat das knapp 2.000 Quadratmeter große Grundstück neben dem Kulturcenter am Meeresbrunnen bereits im vergangenen Jahr für 250.000 Euro gekauft.