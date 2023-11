Krasse Irrfahrt in Halle Viraler Hit: Fast fünf Minuten falsch herum durch den Riebeckplatz in Halle gefahren

Am Montag ist in Halle ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie ein Firmenfahrzeug fünf Minuten lang in falscher Richtung über den Riebeckplatz fährt. Was Polizei und Unternehmen zu dem Video sagen.