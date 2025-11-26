Die Idee einer Schuldenuhr für Halle sorgt für Wirbel. Warum der Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt sich jetzt eingeschaltet hat.

Die digitale Schuldenuhr beim Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt e.V. zeigt seit 2020 die Landesschulden sowie die Entwicklung für jedermann jederzeit ablesbar öffentlich an. Rechts unten im Bild: BdSt-Vorstand Ralf Seibicke.

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ. - Die Debatte um die Einrichtung einer „Schuldenuhr“ in Halle nimmt Fahrt auf. Der Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt (BdSt) hat sich gemeldet und Kritik an Halles Finanzbeigeordnetem Egbert Geier (SPD) geübt. Seine Aussagen seien „irreführend“ und teilweise sogar „falsch“.