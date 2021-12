Inzidenz in Halle wieder höher

Halle (Saale)/MZ - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Halle am Donnerstag wieder leicht angestiegen. Das Gesundheitsamt registrierte 166 Fälle, das sind 59 mehr als noch am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zu Mittwoch um 24,72 auf 326,35 an.

Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern stieg an. Mit Stand von Donnerstag waren 120 Menschen coronapositiv in Behandlung, 39 davon auf der Intensivstation. Die Stadt meldete außerdem sechs Todesfälle, die auf eine Coronainfektion zurückzuführen seien.

Derweil lassen sich in Halle immer mehr Menschen boostern. Am Mittwoch zählte die Stadt 1.882 Spritzen, 1.381 davon Booster. Fast 40 Prozent aller Hallenser gelten inzwischen als geboostert.