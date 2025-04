Interaktive Kunstausstellung in Halle – was man in der Burg Galerie im Volkspark entdecken kann

Halle/Mz. - „Wunderst du dich manchmal nicht über Klang und Sicht?“ So lauten in etwa die ersten zwei Zeilen des David Bowie Songs „Sound and Vision“, wenn sie übersetzt werden würden. Zwei Zeilen, die als Motto für die Ausstellung „#1_Sound“ in der Burggalerie am Volkspark gelten könnten, denn dort dreht sich auch alles thematisch ums Hören.