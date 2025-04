Das Fest zu Hause und ganz in Familie verbringen? Kann man machen. Aber es gibt jede Menge Ausflugsmöglichkeiten in Halle. Die MZ hat Tipps für Kurzentschlossene zusammengestellt.

So bunt wird Ostern - Was Hallenser an den Feiertagen unternehmen können

Halle (Saale)/MZ. - Vier Tage lang Wochenende – das Osterfest wird gern für Kurzreisen genutzt. Aber auch für zu Hause gebliebene Hallenser bietet sich allerhand Abwechslung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und, ohne dass die Reihenfolge eine Wertung darstellen soll, haben wir einige Ostertipps zusammengestellt.

Osterspektakel im ZooTraditionell lädt der Bergzoo am Sonntag und Montag zum Osterspektakel für die ganze Familie ein. An Aktionsständen kann man basteln, Eierlaufen oder sich von Kinderschminkern in ein Wunschtier verwandeln lassen. Der Osterhase und seine Freunde sind mit süßen Leckereien unterwegs.

OsterfeuerAuch in Halle wird in wieder zum traditionellen Osterfeuer eingeladen. Ein solches veranstaltet am Samstag von 18 bis 24 Uhr zum Beispiel die Feuerwehr Reideburg auf ihrem Gelände im halleschen Osten und warnt alle Besucher schon einmal vor: Ein eventueller Funkenflug könne nicht verhindert werden und es wird heiß am Feuer. Also besser nicht die besten Klamotten anziehen. Zu Osterfeuern laden unter anderem auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr Tornau (Donnerstag, 18 Uhr, Krinaer Straße 6) und die Freiwillige Feuerwehr Passendorf (Samstag, 18 Uhr, Hettstedter Straße) ein.

Mehrere Feuerwehren entzünden wieder Osterfeuer. Foto: dpa

Partyband spielt in PaletteIn der Tanzbar Palette in Halle treten am Samstag „Joe Eimer und die Skrupellosen“ auf. Die Gruppe ist ein Nebenprojekt der Querfurter Heavy-Metal-Band „Manos“ und bezeichnet sich selbst als „einzig wahre Partyband“. Gespielt werden Klassiker und Partykracher, egal ob alt oder neu. Einlass ist ab 19 Uhr.

Partyband „Joe Eimer und die Skrupellosen“ spielt in der Palette. Foto: Joe Eimer

Saisonstart auf der OberburgGroße und kleine Gäste erwartet am Samstag von 11 bis 18 Uhr ein buntes Programm auf der Oberburg Giebichenstein. Mitmachen kann man beim Zinngießen, beim Gestalten von Schwert und Schild oder beim Flammkuchenbacken im Lehmofen backen. Den ganzen Tag über gibt es Kurzführungen. Außerdem werden historische Kampftechniken gezeigt. Zum Abschluss lodert ab 17 Uhr das Osterfeuer.

Auf der Oberburg wird zum Saisonstart gefeiert. Foto: Schellhorn

Eiersuche auf der ZiegelwieseAm Karfreitag lädt der Verein Kinderlandschaft Kinder zwischen 2 und 14 Jahren zum großen Ostereiersuchen ein. Los geht es um 10 Uhr auf der Ziegelwiese, nahe der Peißnitzbrücke. Als Überraschungspreise gibt es unter anderem Gutscheine für einen Familienbesuch eines Spieles vom Halleschen FC, der Saale Bulls und der Wildcats, aber auch für den Syntainics MBC in Weißenfels, zur Verfügung.

Fest mit StraßenbahnenDie Straßenbahnfreunde starten am Samstag mit einem Familienfest in die Saison. Von 11 bis 17 Uhr ist das alte Straßenbahndepot in der Seebener Straße geöffnet. Besucher können an Rundfahrten mit historischen Omnibussen und Straßenbahnen teilnehmen. Auch die Modellstraßenbahnanlage wird zugänglich sein. Um 11 und um 13.30 Uhr startet am Marktplatz eine modernisierte historische Tatra-Straßenbahn zu Rundfahrten (Reservierung beim Stadtmarketing erforderlich). Familienfest am PeißnitzhausDas traditionelle Osterfeuerfest am Peißnitzhaus findet am Sonnabend statt. Begleitet von Livemusik wird an das Osterfeuer angezündet. Ab 15 Uhr gibt es Bastelangebote der Umweltbildungsstation. Am Ostermontag wird der Osterhase auf dem Gelände rund um das Peißnitzhaus jede Menge Eier verstecken. Von 14 bis 16 Uhr kann man auf die Suche gehen.

Das Peißnitzhaus lädt am Sonnabend und am Montag ein. Foto: Verein

Hanfverband versteckt Eier Der 20. April ist auch als internationaler „Kiffertag“ bekannt und fällt dieses Jahr auf den Ostersonntag. Die der Ortsgruppe Halle-Saalekreis des Deutschen Hanfverbandes lädt von 14 bis 18 Uhr zur Eiersuche in den Volkspark ein und verspricht Überraschungen für Kinder, als auch für Erwachsene. Letzter können sich Samen schenken lassen.