Das Bild „Vienna vs. Phthalo“ von Naomi Pietros hat es schon in die Sammlung in Halle geschafft.

Halle/MZ - Kunst studiert, Abschluss gemacht, ein wenig Anerkennung genossen – und dann? Die Namen der Kunst-Absolventen sind in aller Regel noch unbekannt, sie haben keine Galerie, die ihre Arbeiten ausstellt, keine Mäzene, noch keinen Katalog. Um diese jungen Menschen geht es Paul Glaw. „Wir wollen ihnen einen Start, eine Sichtbarkeit ermöglichen. Die älteren Künstlerinnen und Künstler brauchen das nicht so, die jungen schon“, sagt der 36-Jährige, der selbst in Halle und Hamburg Kunst studiert hat und in Leipzig lebt und arbeitet. Er weiß also, wovon er spricht.