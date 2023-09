Innenministerin Zieschang beruft Krisengipfel zu Jugendgewalt in Halle ein

Rund um Schulen in Halle sind mittlerweile Polizeiwagen postiert.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will mit einem Krisengipfel auf den drastischen Anstieg von Jugendkriminalität in Halle reagieren. Das kündigte sie überraschend am Freitagnachmittag an.

Am 2. Oktober sollen in Halle Vertreter der Stadtverwaltung und aus vier Landesministerien zusammenkommen. Neben Zieschangs eigenem Ressort sind die Ministerien für Justiz, für Soziales und für Bildung eingeplant. Nach MZ-Informationen hatte sich am Freitag Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eingeschaltet und eine „konzentrierte Aktion“ vorgeschlagen. Dem folgte eine Schaltkonferenz.

Auch viele Fälle schwerer Körperverletzung wurden angezeigt

Die zahlreichen Fälle von Gewalt- und Eigentumsdelikten unter Jugendlichen und Kindern sorgen in Halle zunehmend für Verunsicherung und Empörung. Laut Innenministerium wurden in diesem Jahr in Halle bereits 484 minderjährige Tatverdächtige ermittelt. Im Jahr 2019 seien es 342 Verdächtige gewesen.

Bei der Polizei wurden 518 Fälle von Kinder- und Jugendgewaltkriminalität registriert. „Allein 305 dieser Straftaten waren vorsätzliche einfache Körperverletzungsdelikte. Darüber hinaus wurden 148 gefährliche und schwere Körperverletzungen sowie 57 Raubdelikte erfasst“, erklärte das Innenministerium.

Das Ministerium appelliert: Zeigen Sie konsequent an!

Die Behörden gehen davon aus, dass weitere Delikte nicht einmal angezeigt wurden. Das Innenministerium appellierte daher am Freitag: „Zeigen Sie Straftaten konsequent bei der Polizei an! Nur angezeigte Straftaten können aufgeklärt werden.“

Die in Halle eingerichtete Ermittlungsgruppe „Cornern“ hat laut Ministerium seit Anfang 2022 insgesamt 706 Ermittlungsverfahren eröffnet. 432 dieser Fälle seien aufgeklärt worden. „Momentan wird gegen 302 Personen im Alter von 11 bis 60 Jahren, vornehmlich jedoch gegen Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren ermittelt“, hieß es aus dem Innenministerium. 165 der 302 Tatverdächtigen seien deutsche Staatsangehörige, 137 Tatverdächtige seien keine Deutschen.

Im Landtag wurde das Thema noch vertagt

Noch am Donnerstag hatte die CDU im Innenausschuss des Landtags eine Beratung der Kriminalitätslage in Halle verweigert. Ein Antrag aus der SPD gelangte nicht auf die Tagesordnung, da der innenpolitische Sprecher der CDU, Chris Schulenburg, sein Veto einlegte.

Hintergrund ist ein Streit darüber, welche Mitverantwortung für die Lage die Stadtverwaltung beziehungsweise die Landesbehörden haben. Das Innenministerium erklärte am Freitag: „Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Halle (Saale) arbeiten bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität Hand in Hand und stehen seit Monaten in einem engen Austausch.“