Immer wieder kreativ - Warum eine Keramikerin aus Halle ihren Beruf so liebt

Töpfermarkt in Halle

Halle /Saale)/MZ. - Der Auftakt verlief verhalten, doch nach und nach füllte sich der Töpfermarkt auf dem östlichen Marktplatz am Samstag. Sehr zur Freude von Claudia Stölzel und den anderen, die vor dem Ratshof ihre Stände – insgesamt 90 an der Zahl – aufgebaut hatten. „Ich bin ganz zufrieden“, zog die Keramikerin schon am Nachmittag eine Zwischenbilanz des zweitägigen Markttreibens.